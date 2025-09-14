El consum a Lleó i Zamora encara no s'ha estabilitzat després dels incendis, segons CaixaBank

Ourense va tornar a la normalitat la segona setmana després dels incendis, segons l'anàlisi
BARCELONA, 14 set. (EUROPA PRESS) -
Les xifres de consum a Lleó i Zamora van millorar a partir de la segona setmana després dels incendis, però encara sense nivells de creixement normalitzats, mentre que a Ourense la situació es va normalitzar la segona setmana després dels incendis, segons una anàlisi publicada per CaixaBank aquest diumenge.
L'estudi, que valora l'impacte en el consum dels incendis que van afectar el nord-oest peninsular a l'agost, utilitza dades de pagaments presencials, agregats i anonimitzats, fets amb targetes emeses per CaixaBank.
El patró de creixement interanual del consum a les províncies més afectades (Lleó, Ourense i Zamora) s'ha analitzat en relació amb el patró de creixement d'un grup de províncies que tenien dinàmiques de consum similars en les setmanes prèvies als incendis.
En la setmana del 15 al 21 d'agost, el creixement del consum a les províncies més afectades pels incendis va ser inferior a les províncies de referència: el creixement va ser 9,1 punts percentuals inferior a Ourense, 7,6 a Zamora i 4,5 a Lleó.
L'impacte es va concentrar en la despesa en primera necessitat i, sobretot, en la despesa en oci i restauració: la setmana del 15 al 21 d'agost, el descens en aquesta última categoria va ser d'11,7 punts percentuals a Ourense, de 13,9 a Zamora i de 7,6 a Lleó.