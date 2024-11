La consultora tecnològica Timestamp arriba a Espanya integrant SCL Consulting

BARCELONA 10 nov. (EUROPA PRESS) -

La multinacional portuguesa de consultoria tecnològica Timestamp ha anunciat la seva arribada a Espanya en integrar SCL Consulting en el seu grup, informa en un comunicat.

La firma portuguesa dona servei a més de 800 clients, supera els 1.000 col·laboradors, té més de 4.000 certificacions i ha obtingut uns ingressos superiors a 140 milions d'euros.

El fundador d'SCL Consulting, Sergio Porcar, ha dit que van néixer com especialistes en SAP i després han treballat amb altres tecnologies com Salesforce i han creat solucions de Data Intelligence com DKHub: "Arriba el moment de créixer i acceptar nous reptes, cosa que podrem fer amb l'arribada de Timestamp".

Timestamp planteja una visió holística de la digitalització, oferint solucions concretes de programari, però també respostes a reptes de l'entorn digital en cada client, i a Portugal és especialista en Oracle, tot i que també treballa altres tecnologies.

Amb la integració d'SCL Consulting a Timestamp, es pretén disposar de més experts i més solucions al servei de més clients per millorar la digitalització dels processos empresarials, data analytics, programari, IA i ciberseguretat, entre d'altres.