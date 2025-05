La consulta pública inèdita sobre l'OPA de BBVA al Sabadell acaba aquest divendres

MADRID 15 maig (EUROPA PRESS) -

La consulta pública presentada pel Ministeri d'Economia, Comerç i Empresa sobre l'oferta pública d'adquisició (OPA) de BBVA a Banc Sabadell acaba aquest divendres, 16 de maig, després de la qual el departament de Carlos Cuerpo haurà d'analitzar les respostes rebudes.

Es tracta de la primera vegada que el Govern central empra el mecanisme de la consulta pública per a una operació d'aquesta mena. No obstant això, és habitual en l'àmbit normatiu.

Fonts del Ministeri d'Economia expliquen a Europa Press que ara mateix totes les respostes s'estan "depurant", com passa en qualsevol consulta pública. Un cop es tanqui la consulta divendres, continuarà el procés i s'analitzarà la informació i els comentaris aportats.

Cuerpo té fins al 27 de maig per decidir si eleva o no la qüestió al Consell de Ministres. En aquest pas, el consell disposa d'un mes per decidir si aprova l'operació en els termes aprovats per la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència (CNMC) o si posa condicions addicionals als compromisos plantejats per BBVA. La legislació no contempla que el Govern central pugui bloquejar l'operació en aquest procediment.