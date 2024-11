Construmat convoca un concurs per a joves per dissenyar la seva zona VIP

BARCELONA 18 nov. (EUROPA PRESS) -

Construmat ha convocat un concurs entre estudiants i professionals recentment col·legiats en l'àmbit de l'arquitectura, l'interiorisme i el disseny per projectar 'La Plaza VIP Lounge', informa en un comunicat Fira de Barcelona aquest dilluns.

La trobada se celebrarà al recinte Gran Via de Fira de Barcelona entre el 20 i el 22 de maig del 2025, i l'objectiu del concurs és "crear una àrea innovadora, sostenible i funcional que reflecteixi els valors del sector".

La voluntat de la iniciativa és involucrar tant els centres formatius com els joves professionals, "impulsant noves idees i enfocaments en arquitectura i disseny".

Les candidatures hauran de presentar un disseny complet que inclogui tant l'estructura com l'interiorisme, assegurant-ne la funcionalitat com a lloc de descans i treball per als visitants VIP de la fira.

'La Plaza VIP Lounge' ocuparà una superfície de gairebé 200 metres quadrats integrant una sala de ponents, una zona VIP, un bar, i una zona de 'networking', i el pressupost màxim per executar el projecte serà de 90.000 euros.