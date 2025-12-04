Construmat 2027 augmenta un 23% el seu espai expositiu i ocuparà dos pavellons

BARCELONA 4 des. (EUROPA PRESS) -
L'edició 2027 de Construmant preveu augmentar en un 23% l'espai expositiu, fins als 13.500 metres quadrats, i ocupar dos pavellons del recinte Gran Via de Fira de Barcelona, informa la institució firal en un comunicat aquest dijous.
La trobada se celebrarà del 18 al 20 de maig del 2027, i preveu superar els 400 expositors amb el lema 'Construint sostenibilitat'.
El president de Construmat i d'APCEspaña, Xavier Vilajoana, ha explicat que el creixement de la trobada "reflecteix l'encert en un format que pretén donar resposta a les necessitats reals del sector i al dinamisme de la indústria".
L'edició 2026 comptarà amb un Programa Internacional de Compradors amb el focus posat en països com França, Grècia, Itàlia, el Marroc i Portugal, a més del nord d'Àfrica i Emirats Àrabs Units, on la intel·ligència artificial (IA) aplicada a la construcció està molt desenvolupada.
El director del saló, Roger Bou, ha explicat que la voluntat és que "sigui una edició clau en la consolidació de la construcció industrialitzada com a motor de transformació" del sector.