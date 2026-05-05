Constituït el consell sobre els actes del mil·lenari del parlamentarisme català

Romeva, Joaquim Nadal, Giménez-Salinas, Oranich i Armadans són alguns dels 29 integrants
BARCELONA, 5 maig (EUROPA PRESS) -
El Parlament ha constituït aquest dimarts el consell d'entitats i experts que assessorarà la Mesa de la cambra sobre els actes i el contingut amb el qual es commemorarà el 2027 el mil·lenari de les Assemblees de Pau i Treva de Déu, l'embrió del parlamentarisme català.
El president de la cambra catalana, Josep Rull, ha presidit la reunió, acompanyat de la resta de membres de la Mesa, del comissari del mil·lenari, Manel Vila, i dels 29 membres que integren el consell.
Els integrants són representants d'entitats i persones de reconegut prestigi vinculades a l'àmbit universitari, al foment de la pau, cultural o historiogràfic com els exconsellers Raül Romeva i Joaquim Nadal; el president d'Òmnium, Xavier Antich; l'advocada Magda Oranich, i la presidenta del Tercer Sector Social, Francina Alsina.
També hi ha altres noms com el de la síndica de Greuges, Esther Giménez-Salinas; el director de la Fundació per la Pau, Jordi Armadans; l'historiador Borja de Riquer; la professora d'Història Medieval a la UB i filla de l'exministre socialista Ernest Lluch, Rosa Lluch; el president de la Cambra de Barcelona, Josep Santacreu, i la catedràtica i escriptora Imma Tubella.
Els actes i activitats que es duran a terme estaran relacionats amb el parlamentarisme, les institucions pròpies, la història i el foment de la pau.
La Mesa va acordar al novembre dur a terme aquesta commemoració per recordar el que va ser "l'embrió del parlamentarisme català i posar en valor el compromís de Catalunya amb la pau".
EDAT MITJANA
També va recordar que la institució parlamentària de Catalunya té les seves bases en l'alta edat mitjana amb la creació de les esmentades assemblees, que van ser promogudes per l'estament eclesiàstic i assumides pel poder sobirà, els comtes de Barcelona.
L'objectiu era assegurar períodes d'interrupció de les contínues guerres entre senyors feudals i establir un sistema de garanties i indemnitats per al clergat i la població civil, la qual cosa va facilitar l'aparició de poblacions i mercats i van estimular la vida comercial.
La primera d'aquestes assemblees es va celebrar a Toluges (França) el 1027, i per això la cambra vol celebrar aquesta efemèride amb diversos actes amb el nom de 'Mil·lenari de les assemblees de Pau i Treva de Déu, arrels del parlamentarisme català'.