Constituïdes el 100% de les taules en CyL en un inici de jornada electoral amb "normalitat" i "ordre"

VALLADOLID 15 març (EUROPA PRESS) -
Les 4.470 meses electorals a Castella i Lleó han quedat constituïdes "sense incidències ressenyables" en el matí d'aquest 15 de març, un inici de jornada electoral marcat per la "normalitat" i "l'ordre" en els 2.910 col·legis habilitats.
Així ho ha assenyalat el conseller de la Presidència, Luis Miguel González Gago, en una compareixença a les 9.45 hores d'aquest diumenge en la qual ha recordat que en aquestes eleccions autonòmiques estan cridats a votar 2.094.490 ciutadans per triar els 82 procuradors que conformaran les Corts de Castella i Lleó.
González Gago ha felicitat a tots aquells que podran "manifestar en llibertat la seva opció política" en el que constitueix "una festa de la democràcia" en la Comunitat que ha començat amb "tota normalitat i ordre", i "sense incidències ressenyables" en el referit a la constitució de les 4.470 taules electorals.
Per províncies, el major nombre de meses electorals se situen a Valladolid, amb 767, seguida de Burgos, amb 748; Lleó, amb 675; Salamanca, amb 633; Zamora, amb 368; Àvila, amb 354; Palència, amb 341; Segòvia, amb 327, i Sòria, amb 257, totes ja constituïdes.
Així mateix, el conseller de la Presidència ha incidit que Castella i Lleó és el "territori més gran i extens d'Espanya", amb més de 95.000 metres quadrats, amb 2.248 municipis i 2.208 locals i pedanies, amb un cens de residents d'1.917.546 persones.
A això, cal sumar el cens de residents absents en l'estranger (CERA), de 180.222 persones, que exerciran el seu dret el dia de l'escrutini definitiu per part de les juntes electorals provincials i que eleven el total del cens de votants a 2.097.768 persones.
En aquest sentit, González Gago ha posat en valor la "coordinació" i el "desplegament molt important i capil·lar de recursos personals i materials" per a la correcta celebració dels comicis autonòmics.
"Constitueix un important èxit organitzatiu", ha asseverat, per agrair als ciutadans que avui "compleixen amb el seu deure cívic" en les meses electorals per garantir el "desenvolupament de la jornada amb independència i imparcialitat", i als empleats públics que també participen.
González Gago, que ha animat la població a exercir el seu dret al vot en aquest dia en el qual, ha subratllat, la climatologia és "favorable", ha apuntat així a un "resultat organitzatiu i tècnic" de la jornada electoral, "de moment".
ANÈCDOTES DE L'INICI DE JORNADA
A més, si bé ha destacat que no s'han produït incidents ressenyables en l'inici, sí que ha relatat algunes "anècdotes", com el que ha passat a Villamedianilla, Jaramillo Quemado y Tinieblas de la Sierra, a la província de Burgos, on s'ha constituït la taula amb ciutadans d'altres localitats atès que "no hi havia en aquests municipis volum suficient" per poder fer-ho.
"Però estan constituïdes i funcionant", ha indicat, per explicar que el mateix ha ocorregut a Herrera de Soria, Villanueva de Gormaz y Escobosa de Almazán, a la província de Sòria, on, davant d'aquesta situació, es facilitarà als membres que ho necessitin transport a través de taxi perquè tornin a les localitats a les quals pertanyen per votar.
Una altra "curiositat" ha tingut lloc també a la província de Sòria, concretament en Fuentes de Magaña, on "no existia o no havia arribat el cens electoral a primera hora", davant del que "immediatament" l'INE ha enviat un correu electrònic amb el document a la Secretaria del municipi.
A la mateixa província, en la Junta Electoral de Zona a Sant Leonardo de Yagüe, un membre de taula amb discapacitat auditiva ha requerit assistència d'una intèrpret de llengua de signes per poder exercir el seu dret de participar, ha afegit el conseller de la Presidència, qui també ha destacat la "peculiaritat" produïda en Toro, a la província de Zamora, on han faltat els membres titulars i suplents, i hi ha hagut que constituir la taula amb els primers ciutadans votants que han acudit a exercir el seu dret al vot.