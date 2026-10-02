Constituïda la Taula de Mobilitat de l'Alt Pirineu i Aran (Lleida)

LLEIDA 2 oct. (EUROPA PRESS) -
Representants de 21 entitats municipalistes, associacions, consorcis, empreses i la Conselleria de Territori, Habitatge i Transició Ecològica de la Generalitat han constituït aquest divendres la Taula de Mobilitat de l'Alt Pirineu i Aran (Lleida), informa el departament en un comunicat.
Es tracta d'"un espai estable de coordinació i treball compartit" entre els agents vinculats a la mobilitat en aquest territori.
La taula té com a objectiu posar en comú informació, coneixement i experiències, analitzar les necessitats i els reptes de mobilitat de la zona i afavorir la coordinació entre els diferents agents implicats.