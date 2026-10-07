El Constitucional remet al Suprem la sentència que avala amnistiar la malversació

MADRID 7 oct. (EUROPA PRESS) -
El Tribunal Constitucional ha notificat al Tribunal Suprem la sentència que ordena amnistiar el delicte de malversació que pesa sobre els dirigents del procés, entre ells, l'expresident català i líder de Junts, Carles Puigdemont.
Segons han confirmat fonts de la cort de garanties, ja s'ha notificat la sentència, i també el vot particular dels cinc vocals discrepants, al Suprem i a les parts.
En el ple de dimarts, la majoria progressista va defensar la ponència del president del Constitucional, Cándido Conde-Pumpido, favorable a amnistiar l'exconsellera d'ERC Dolors Bassa de la condemna per malversació del Suprem, que per ara s'ha negat a perdonar aquest delicte.
També van ser condemnats pel mateix motiu i esperen que ara el Suprem els apliqui l'amnistia l'exvicepresident Oriol Junqueras i els exconsellers Raül Romeva i Jordi Turull, actual secretari general de Junts, mentre que en la mateixa situació es troben Puigdemont, Toni Comín i Lluís Puig, com a processats però no com a jutjats perquè van sortir de l'Estat.
En la sentència, la cort de garanties declara la nul·litat de les actuacions impugnades que li van negar l'amnistia i ordena que es dicti un nou pronunciament en el qual es declari amnistiat el delicte de malversació de cabals públics pel qual va ser condemnada Bassa, segons ha informat el Constitucional en una nota.