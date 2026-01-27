El TC rebutja suspendre les ordres de detenció contra Puigdemont, Comín i Puig

MADRID 27 gen. (EUROPA PRESS) -
El Tribunal Constitucional ha rebutjat aixecar les ordres de detenció que continuen vigents contra l'expresident de la Generalitat i líder de Junts, Carles Puigdemont, i els exconsellers Toni Comín i Lluís Puig pel procés.
Així ho ha comunicat el tribunal de garanties, el ple del qual ha abordat aquest dimarts la mesura cautelaríssima que van sol·licitar perquè se suspenguessin les ordres de detenció.
Puigdemont sosté que el Tribunal Suprem va fer una interpretació extensiva de les excepcions que contempla la llei d'amnistia a l'hora d'aplicar-la i van denunciar una clara "resistència judicial" a la norma.
L'expresident va sol·licitar que se li aixequés l'ordre de detenció en al·legar que era "imprescindible" no només "per garantir l'efectivitat del recurs d'empara" contra la decisió del Suprem de no amnistiar-li la suposada malversació del procés.
Sinó també, va afegir, perquè "planteja una afectació immediata i d'impossible reparació del dret fonamental a la llibertat, amb afectació directa al dret a la lliure circulació per tot el territori de la UE, a més del dret a la participació política en tractar-se d'un parlamentari electe i en funcions".