El Constitucional rebutja les preguntes del TSJC i deixa via lliure per amnistiar Torra, Solé i Juvillà

El TSJC considerava que amnistiar-los comportaria "conseqüències equivalents a l'oblit penal"
MADRID/BARCELONA, 20 nov. (EUROPA PRESS) -
El Tribunal Constitucional (TC) ha rebutjat les tres qüestions plantejades pel Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) relatives a les causes per desobediència contra l'expresident de la Generalitat Quim Torra i els exdiputats del Parlament Pau Juvillà (CUP) i Bernat Solé (ERC), i deixa així via lliure perquè se'ls amnistiï.
Segons ha informat el TC, el ple ha rebutjat les al·legacions formulades per la sala civil i penal del TSJC en relació amb els articles 1, 3, 11 i la disposició final segona de la llei d'amnistia, en tres casos de condemnes per desobediència.
Fonts jurídiques han indicat a Europa Press que es tracta dels casos de Torra, Solé i Juvillà, que el TSJC va portar al TC en considerar que amnistiar-los comportaria "conseqüències equivalents a l'oblit penal", la qual cosa podria vulnerar diversos drets fonamentals, entre els quals el dret a la igualtat.
Les qüestions d'inconstitucionalitat han estat desestimades en aplicació de la doctrina fixada en dues sentències del TC: una que va resoldre el recurs d'inconstitucionalitat interposat per més de 50 diputats i més de 50 senadors del PP al Congrés i al Senat, i una altra que va resoldre la qüestió d'inconstitucionalitat plantejada per la sala penal del Tribunal Suprem.
Respecte a la resolució del dret a la igualtat, el tribunal recorda que l'article 1.1 de la llei d'amnistia va ser declarat inconstitucional, sense nul·litat, en una sentència del TC, per la qual cosa les tres qüestions d'inconstitucionalitat ja havien perdut la seva finalitat.
CONDEMNES
Cal recordar que Torra va ser condemnat a un any i mig d'inhabilitació i a pagar 30.000 euros de multa per negar-se a retirar una pancarta a favor dels presos polítics i exiliats de la façana del Palau de la Generalitat.
En el cas de Solé, el Tribunal Suprem va confirmar la condemna d'un any d'inhabilitació i una multa de 16.800 euros per un delicte de desobediència per incomplir --quan era alcalde d'Agramunt (Lleida) i diputat del Parlament-- la providència del Tribunal Constitucional que suspenia el referèndum de l'1 d'octubre del 2017.
Juvillà va ser condemnat a 6 mesos d'inhabilitació per no retirar uns llaços grocs de l'Ajuntament de Lleida quan era regidor durant la campanya de les eleccions generals del 2019, després de ser requerit diverses vegades a fer-ho per la Junta Electoral Central (JEC).