El Constitucional rebutja els recursos de diverses comunitats del PP contra la llei d'amnistia

MADRID 21 nov. (EUROPA PRESS) -
El Tribunal Constitucional (TC) ha rebutjat els recursos d'inconstitucionalitat que van presentar els governs d'Andalusia, la Regió de Múrcia, la Comunitat Valenciana i Castella i Lleó, presidits pel PP, contra la llei d'amnistia al procés.
Així ho ha comunicat aquest divendres el TC, que en el ple ha desestimat per "pèrdua sobrevinguda d'objecte" aquests recursos, els quals posaven el focus en diversos punts de la llei que va perdonar el procés independentista.
Pel TC, aquests òrgans tenen legitimació activa per impugnar la llei, però incideix que les al·legacions d'inconstitucionalitat que s'han formulat són "bàsicament coincidents amb les resoltes" en la sentència que ja va avalar l'amnistia al juny.
Com va passar amb la sentència que va avalar la llei, els magistrats de l'ala conservadora Ricardo Enríquez, Enrique Arnaldo, Concepción Espejel i César Tolosa han anunciat que emetran vots particulars, segons ha precisat el TC.