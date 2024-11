El Constitucional estudiarà la setmana vinent si admet el recurs del PP contra la llei d'amnistia

El ple mantindrà Macías perquè considera prematura la recusació llançada per l'Advocacia de l'Estat

MADRID 3 (EUROPA PRESS)

El Tribunal Constitucional (TC) estudiarà en el ple de la setmana vinent si admet a tràmit el recurs d'inconstitucionalitat que van presentar els diputats i senadors del PP contra la llei d'amnistia, segons consta en l'ordre del dia.

Serà la primera vegada que la cort de garanties es pronunciï sobre l'admissió a tràmit d'un recurs d'inconstitucionalitat contra la llei d'amnistia, atès que el dels populars va ser el primer que es va presentar. De moment, els magistrats només han admès a tràmit la qüestió d'inconstitucionalitat que va plantejar el Tribunal Suprem sobre la norma.

El debat sobre el recurs dels d'Alberto Núñez Feijóo tindrà lloc després que el TC va rebutjar apartar de les deliberacions el seu president, Cándido Conde-Pumpido, i la magistrada Laura Díez --tots dos del bloc progressista-- perquè considera que cap dels arguments esgrimits pels populars són "si més no un principi de prova de la manca d'aparença d'imparcialitat".

El PP entenia que Conde-Pumpido havia de quedar apartat per les mateixes causes que en el seu moment van motivar-ne l'abstenció en els assumptes del procés. El 2021, es va abstenir després de dir en una conferència del 2017 que els fets que llavors es produïen a Catalunya pretenien "subvertir l'Estat Social i Democràtic de Dret utilitzant fraudulentament la mateixa bandera de la democràcia".

En el cas de Díez, els populars al·legaven que s'havia d'apartar per la seva presumpta "vinculació política" amb el Partit Socialista de Catalunya, la dependència del president del Govern central i del ministre de la Presidència quan treballava per a La Moncloa.

Es preveu que en el mateix ple el TC apliqui la seva doctrina sobre la participació de Díez en el debat de l'amnistia i rebutgi les recusacions plantejades pel Govern de la Comunitat de Madrid, la Xunta de Galícia, el Consell de Govern d'Andalusia, el Consell de la Generalitat Valenciana, la Junta de Castella i Lleó, el Govern de Cantàbria, la Junta d'Extremadura i el Govern de les Illes Balears.

L'ÚLTIMA RECUSACIÓ

Tot i que el tribunal va acordar mantenir Conde-Pumpido i Díez en les deliberacions, encara queda pendent la recusació formulada per l'Advocacia de l'Estat contra el magistrat conservador José María Macías per pronunciar-se sobre l'amnistia en dos textos amb "valor institucional" quan era vocal del Consell General del Poder Judicial (CGPJ).

Les fonts de la seu de Domenico Scarlatti consultades per Europa Press avancen que el ple acordarà mantenir Macías per considerar prematura la recusació llançada en contra seu. En aquest sentit, expliquen que l'Advocacia de l'Estat la va plantejar sense que l'assumpte estigués admès a tràmit.

S'espera que, un cop resolta la participació de Macías, el ple abordi l'admissió a tràmit del recurs popular contra l'amnistia, del qual precisament és ponent l'antic vocal de l'òrgan de govern dels jutges.

D'aquesta manera, el ple estarà format per 11 magistrats, tots menys el progressista Juan Carlos Campo, abstingut del debat sobre l'amnistia perquè en els informes que va signar com a ministre de Justícia per indultar als condemnats pel procés va dir que era inconstitucional.