El Constitucional engega la maquinària per sentenciar la llei d'amnistia

MADRID 8 febr. (EUROPA PRESS) -

El Tribunal Constitucional (TC) ja ha iniciat els treballs per pronunciar-se sobre l'encaix de la llei d'amnistia a la Carta Magna, un cop ventilats els incidents d'abstenció i recusacions que han conclòs amb un ple de deu magistrats --tots menys el progressista Juan Carlos Campo i el conservador José María Macías--, segons fonts jurídiques.

Les fonts consultades per Europa Press indiquen que, després d'acordar-se la recusació de Macías --aprovada en el primer ple de l'any--, la ponència sobre el recurs d'inconstitucionalitat presentat pel PP contra la llei d'amnistia, que havia recaigut en el magistrat conservador, s'ha adjudicat "per torn" a la vicepresidenta del TC, la magistrada progressista Inmaculada Montalbán.

La nova ponent ha sol·licitat al president del TC, Cándido Conde-Pumpido, la creació d'un grup de treball per "posar-se a treballar de manera immediata" en un primer esborrany de la sentència sobre la impugnació popular. El grup de treball s'ha constituït amb sis lletrats del TC, als quals se'ls ha donat un termini orientatiu d'entre dos i tres mesos per emetre informe, precisen les fonts citades.

El presentat pel PP és el recurs que marcarà el camí als altres recursos d'inconstitucionalitat contra l'amnistia --un total de quinze--, mentre que la qüestió d'inconstitucionalitat formulada pel Tribunal Suprem (TS) serà l'assumpte capçalera per a aquest altre tipus d'impugnacions, que sumen quatre en total, ja que hi ha altres tres llançades pel Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSCJ).

La qüestió d'inconstitucionalitat del Suprem està a càrrec del magistrat conservador Ricardo Enríquez que, d'acord amb les fonts jurídiques, no ha sol·licitat mesures auxiliars per elaborar la ponència, més enllà de les habituals, que sempre passen pels lletrats adscrits al magistrat ponent. A més, les fonts apunten que "no sembla" que hagi iniciat els treballs.

Al principi, a la seu de Domenico Scarlatti assenyalaven la pregunta formulada pel TS com l'assumpte que donaria lloc a la primera sentència sobre la llei d'amnistia. No obstant això, en aquests moments es matisa que la primera sentència versarà sobre l'assumpte la ponència del qual arribi abans al ple, depenent així de la rapidesa de Montalbán i Enríquez a l'hora d'elaborar els seus respectius esborranys.

Amb tot, les fonts subratllen que la resposta que el TC doni a la impugnació signada per Génova en realitat servirà de guia per a tots els assumptes, ja siguin recursos o qüestions d'inconstitucionalitat. I això perquè el TS va cenyir la seva pregunta a l'article 1 de la llei d'amnistia, mentre que els populars es van dirigir contra tota la norma jurídica, la qual cosa permetrà a la cort de garanties examinar-la al complet.

ABANS DE L'ESTIU

De moment, els terminis globals no han canviat. Així, la previsió al TC continua sent que la primera sentència sobre la llei d'amnistia --ja sigui en resposta al PP o al TS-- s'emeti en el primer semestre de l'any, abans de l'estiu.

La intenció és "posar-se a treballar de debò" per donar una resposta ben argumentada "en un temps raonable", però des del Constitucional assumeixen que el calendari dependrà en gran mesura de les "maniobres dilatòries" que sorgeixin.

Algunes veus assenyalen el recurs de súplica presentat pel PP contra la decisió del TC d'apartar Macías de l'examen del seu recurs. Segons fonts populars, el partit al·lega que el Constitucional es va saltar el procediment legalment establert en no donar-li oportunitat de presentar al·legacions, malgrat ser part en l'assumpte, cosa que considera que ha vulnerat els principis de contradicció i igualtat d'armes, i que ha generat la seva "indefensió".

En aquests moments, admesos a tràmit tots els recursos d'inconstitucionalitat i gairebé totes les qüestions d'inconstitucionalitat --només queda pendent una del TSJC que es va enviar a la Fiscalia perquè es pronunciés--, i resoltes les abstencions i recusacions associades als mateixos, el TC s'endinsa ja en els recursos d'empara presentats pels potencials beneficiaris de l'amnistia.

Al ple que arrencarà aquest dimarts, els magistrats estudiaran l'admissió a tràmit dels registrats per l'exvicepresident català Oriol Junqueras i els exconsellers Raül Romeva i Dolors Bassa contra la decisió del TS de no aplicar l'amnistia al delicte de malversació pel qual van ser condemnats per l'1-O.

Fonts jurídiques avancen que seran admesos, tot i que podria presentar-se un obstacle formal perquè l'abstenció de Camp i la recusació de Macías que es van aprovar per als recursos i les qüestions d'inconstitucionalitat no s'han estès pel ple als recursos d'empara, la qual cosa podria dilatar aquest tràmit.