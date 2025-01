El Constitucional es disposa a apartar Macías de les deliberacions sobre la llei d'amnistia

També veurà l'admissió dels recursos contra l'anul·lació d'un nomenament proposat per Delgado

El Tribunal Constitucional (TC) abordarà la setmana vinent la recusació formulada per la Fiscalia contra el magistrat José María Macías --emmarcat en el bloc conservador del TC-- per excloure'l de les deliberacions sobre la qüestió d'inconstitucionalitat plantejada pel Tribunal Suprem (TS) contra la llei de l'amnistia, sobre la base d'una ponència que recomana apartar-lo i que compta amb el suport majoritari, segons informen fonts jurídiques a Europa Press.

La Fiscalia, en un escrit signat pel mateix fiscal general de l'Estat, Álvaro García Ortiz, va recusar Macías al·legant que quan era vocal del Consell General del Poder Judicial (CGPJ) es va pronunciar fins a dues vegades en textos amb "valor institucional" sobre la llei d'amnistia, la qual cosa el contaminaria per participar ara en les deliberacions del TC sobre la norma jurídica.

Les fonts consultades avancen que el més probable és que s'estimi la recusació de la Fiscalia i el magistrat en quedi apartat. Hi afegeixen que, encara que la recusació es refereix únicament a la qüestió d'inconstitucionalitat del TS, la decisió adoptada s'estendrà a les altres impugnacions contra l'amnistia.

També plantegen per a això diverses vies: la més "fàcil" seria que el mateix Macías s'abstingués, si bé s'estudien altres opcions com que s'apliqui directament a les altres qüestions i recursos d'inconstitucionalitat contra l'amnistia sense necessitat que hi hagi recusacions de part contra el magistrat conservador.

El 3 de desembre el ple va acordar --per sis vots a favor i quatre en contra-- obrir peça separada per analitzar la recusació contra Macías i, per tant, que recaigués la ponència sobre la magistrada progressista Inmaculada Montalbán.

Cal recordar que les recusacions llançades contra Macías per l'Advocacia de l'Estat en els recursos presentats contra l'amnistia van ser rebutjades per extemporànies.

El ple va rebutjar igualment les recusacions formulades pel PP i les comunitats autònomes que governa contra el president del TC, Cándido Conde-Pumpido, i la també magistrada progressista Laura Díez.

Fins ara, l'únic magistrat apartat dels debats sobre l'amnistia és Juan Carlos Campo, que va decidir abstenir-se perquè sent ministre de Justícia va dir que l'amnistia era "clarament inconstitucional" en els informes a favor d'indultar els condemnats pel procés.

EL FISCAL DE MENORS

D'altra banda, en el ple de la setmana vinent els magistrats resoldran sobre l'admissió a tràmit dels recursos d'empara presentats pel fiscal Eduardo Esteban Rincón contra les successives sentències del TS que van anul·lar la decisió de la llavors fiscal general de l'Estat, Dolores Delgado, de nomenar-lo fiscal de sala coordinador de menors.

Aquesta admissió a tràmit havia d'haver quedat resolta a les sales primera i segona del TC que es van convocar a principis de desembre, però tres magistrats de la minoria conservadora del TC van sol·licitar que es veiés en ple, perquè així s'elevés, cosa que finalment es va acordar.

Amb tot, els dotze magistrats estudiaran l'assumpte la setmana vinent, sobre la base de dues ponències del magistrat progressista Ramón Sáez que advoquen per admetre'ls a tràmit i que també comptarien amb el suport majoritari del TC, segons les fonts jurídiques consultades.