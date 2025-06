El Constitucional començarà a estudiar aquest dimarts l'esborrany de sentència sobre l'amnistia que avala la llei

MADRID 8 juny (EUROPA PRESS) -

El Tribunal Constitucional (TC) celebrarà des de dimarts un ple en què començarà l'estudi de fons de la llei d'amnistia, sobre la base de l'esborrany de sentència elaborat per la vicepresidenta del TC, la magistrada progressista Inmaculada Montalbán, per respondre al recurs presentat pel PP, que avala l'essencial de la norma jurídica en considerar que tot el que la Carta Magna no prohibeix hi té cabuda.

Així consta en l'ordre del dia del ple, en què la ponència de Montalbán s'inclou en un apartat denominat "assumptes per a estudi inicial". Fonts de la cort de garanties indiquen a Europa Press que la magistrada es limitarà a explicar la seva proposta als altres magistrats, sense cap deliberació.

La ponència, de 191 pàgines, valida l'amnistia argumentant que "el legislador pot fer tot el que la Constitució no prohibeixi explícitament o implícitament", rebutjant d'aquesta manera que la prohibició expressa dels indults generals es pugui estendre per analogia a l'amnistia, sobre la qual la Carta Magna no diu res.

Resol així que "el silenci constitucional, per si sol, no equival a la prohibició d'una institució", avisant que, "d'una altra manera, s'estaria privant la majoria parlamentària d'opcions legislatives que no li han estat sostretes per decisió del constituent, la qual cosa comportaria la infracció del principi democràtic, eix vertebrador del nostre sistema constitucional".

Respecte a la veritable motivació de l'amnistia, que el PP atribuïa a "una transacció política per assegurar la investidura a la presidència del Govern central", Montalbán subratlla que les lleis sempre responen a "criteris d'oportunitat política", de manera que "el perquè és jurídicament indiferent".

Segons la magistrada, el TC només ha de fer "un control merament extern" que es donen les "circumstàncies extraordinàries" que, segons la doctrina constitucional, habiliten a concedir una amnistia, "sense reexaminar el judici polític subjacent". Després d'aquesta anàlisi, conclou que la llei no és un "capritx" perquè busca "la pau ciutadana".

Només dona la raó al PP en tres qüestions concretes: veu inconstitucional "l'asimetria" per amnistiar als que van defensar i es van oposar al procés; que la llei inclogui "una habilitació insòlita" per continuar amb les "activitats criminals en el futur"; i que només imposi escoltar a Fiscalia i als organismes públics perjudicats en les causes en el Tribunal de Comptes per demanar que s'arxivi.