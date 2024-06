El Constitucional anul·la el vot telemàtic al Parlament de l'exconseller Lluís Puig

Estima el recurs d'empara d'Units per Avançar, però no anul·la els actes adoptats amb el de vot Puig



MADRID, 5 juny (EUROPA PRESS) -

El Tribunal Constitucional (TC) ha acordat anul·lar el vot telemàtic al Parlament de Catalunya del diputat i exconseller resident a l'estranger Lluís Puig en estimar un recurs d'empara que van presentar els diputats de Socialistes i Units per Avançar a la Cambra catalana en l'anterior legislatura contra els acords de la Mesa que van permetre el vot del polític independentista.

Segons ha informat aquest dimecres la cort de garanties, la Sala Primera ha aprovat per unanimitat la ponència redactada per la magistrada María Luisa Segoviano, que proposava estimar el recurs d'Units per Avançar.

En concret, els diputats van impugnar els acords de la Mesa del Parlament del 18 d'abril del 2023, en el qual es va aprovar la regulació transitòria del vot telemàtic fins que no es procedís a una reforma del Reglament del Parlament de Catalunya, i del 19 d'abril del 2023, per la qual es va habilitar el procediment de votació telemàtic de Puig fins al final d'aquest període de sessions (31 de juliol del 2023). També van recórrer l'acord del 19 d'abril del 2023, pel qual es va desestimar la reconsideració dels anteriors.

Ara, després de deliberar l'assumpte, el Constitucional ha declarat vulnerat el dret dels diputats recurrents a exercir les funcions representatives amb els requisits que assenyalen les lleis.

Així les coses, ha anul·lat tots els acords impugnats --l'aprovació de la normativa transitòria sobre vot telemàtic i habilitació del vot telemàtic a Puig--, però no la d'aquells actes que haguessin estat adoptats amb el vot telemàtic d'aquest diputat durant el temps en què va estar vigent aquesta habilitació.