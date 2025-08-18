La constitució de noves empreses creix un 12,2% durant el juliol a Catalunya

BARCELONA 18 ago. (EUROPA PRESS) -
La constitució de noves empreses ha crescut un 12,2% durant el juliol a Catalunya respecte al mateix mes de l'any anterior, amb 2.315 noves societats mercantils, segons dades publicades pel Col·legi de Registradors d'Espanya aquest dilluns.
A nivell estatal, l'augment se situa en l'11,4% respecte a juliol de 2024, amb la creació de 10.993 empreses, amb xifres importants en la Comunitat de Madrid (2.514 noves societats), Catalunya (2.315), Andalusia (1.780) i la Comunitat Valenciana (1.352).
Les comunitats autònomes on més va créixer la constitució de noves empreses respecte a juliol de l'any passat són Múrcia (41,1%), Astúries (37,4%) i Canàries (22,5%).
Quant a les ampliacions de capital, es van incrementar un 4,5% a Catalunya, fins a les 531, una pujada més suau que la registrada en el conjunt d'Espanya, que va ser del 6,9%, fins a les 2.516.
Així mateix, durant el mes de juliol de 2025 es van inscriure 424 concursos de creditors a Espanya, la majoria d'ells a Catalunya (136), la Comunitat Valenciana (75) i la Comunitat de Madrid (53).