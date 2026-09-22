El Consorci per a la Reforma de la Granvia i del Samontà suma 14 milions per a inversions

BARCELONA 22 set. (EUROPA PRESS) -
El Govern ha autoritzat el Consorci per a la Reforma de la Granvia i del Samontà a l'Hospitalet de Llobregat (Barcelona) a incorporar el romanent de tresoreria no afectat a 31 de desembre del 2025, d'un import de 14 milions d'euros, informa en un comunicat posterior al Consell Executiu d'aquest dimarts.
Aquest import s'ha de destinar a impulsar inversions derivades del Pla director urbanístic Biopol-Granvia i del projecte de regeneració urbana, econòmica i social al Samontà.
El Consorci té l'objectiu d'executar la reforma de la Granvia, l'ordenació urbanística dels terrenys adjacents i els que es delimitin com àrees residencials estratègiques, i les actuacions urbanístiques, socials, culturals i de desenvolupament econòmic que els encomanin les administracions consorciades.
Aquest romanent de tresoreria prové de la pròpia activitat i gestió urbanística del Consorci, després de la comercialització de parcel·les edificables que eren de la seva propietat a l'àrea residencial estratègica de la Remunta.
Servirà per comprar el sòl en l'àmbit Granvia-Biopol i actuacions del parc d'habitatges de lloguer social al Samontà.