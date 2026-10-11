Un consorci liderat per Fitó crea una "nova generació de proteïnes vegetals" a partir de la fava

David Zorrakino - Europa Press - Arxiu
BARCELONA 11 oct. (EUROPA PRESS) -
L'empresa agroalimentària catalana Fitó ha liderat un consorci que ha creat una "nova generació de proteïnes vegetals" a partir de la fava com a ingredient alternatiu a la soja i el pèsol.
El projecte, anomenat 'Fabafood', ha comptat amb el suport de l'Agència per al creixement de les empreses de la Generalitat (Acció) mitjançant 250.000 euros de la línia de subvencions per a projectes de R+D empresarial, ha informat aquest diumenge Acció en un comunicat.
Els treballs impulsats apunten a que la fava és un cultiu "més resilient" que el pèsol, de proximitat i amb major capacitat d'adaptació a les condicions agronòmiques europees.
El gerent d'Excel·lència Operacional i Sostenibilitat de Fitó, Juan Jesús Narváez, ha afirmat que "l'interès creixent pels aliments d'origen vegetal està impulsant la investigació de noves fonts de proteïna capaces de combinar la qualitat nutricional, sostenibilitat i viabilitat industrial".
El projecte ha comptat amb la participació de les empreses Alifarma i BDF Ingredients, i els seus resultats "reforcen el posicionament de Catalunya com un dels ecosistemes més dinàmics en innovació agroalimentària a Europa", ha subratllat Narváez.