El consorci basc de Sidenor acorda amb Pegaso la compra del 29,7% de Talgo per 157 milions d'euros

El consorci basc encapçalat per Sidenor i participat també pel Govern basc i les fundacions bancàries BBK i Vital han subscrit un acord amb Pegaso per comprar el seu 29,76% a Talgo per un import de 156,7 milions d'euros.
La Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV) ha decidit suspendre cautelarment, amb efectes immediats, la cotització a borsa de Talgo, que tornarà a cotitzar cap a les 12.30 hores.
El contracte subscrit està subjecte al compliment de certes condicions suspensives no més tard del 31 de gener del 2026, incloent la subscripció per part de Patentes Talgo i determinades entitats financeres i la Compañía Española de Seguros de Crédito a la Exportación (Cesce) de certs acords de finançament i instruments de cobertura usuals en aquestes operacions.