El Consolat de Mar nomena els nous cònsols del Consell de Vint

BARCELONA, 15 maig (EUROPA PRESS) -

El Consolat de Mar ha nomenat els nous cònsols del Consell de Vint durant la celebració del dia de Sant Marc, patró de la institució, ha explicat la Cambra de Comerç de Barcelona en un comunicat aquest dimecres.

La institució actua a través del Consell de Vint, presidit pel president de la Cambra de Barcelona i que compta amb 19 cònsols més designats pel ple de la Cambra de Barcelona a proposta del Comitè Executiu, i als quals se suma el president de la Llotja de Cereals com a vintè cònsol.

La corporació ha explicat que els cònsols són "persones de prestigi reconegut" en els camps industrial, comercial i de serveis.

Els membres del Consell de Vint tenen un mandat de quatre anys amb possibilitat de reelecció, i la nova etapa estarà marcada per "una aposta ferma per promoure la mediació" com a sistema de resolució de conflictes.

El president de la Cambra, Josep Santacreu, ha reivindicat la importància de desjudicialitzar les controvèrsies entre empreses i el paper de la confiança: "Sense confiança no hi pot haver diàleg. I sense diàleg no hi pot haver pacte ni mediació".