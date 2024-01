El Consolat dels EUA i Foment del Treball creen un programa per a dones emprenedores en salut

Inclou una missió comercial a Boston per crear sinergies



BARCELONA, 12 gen. (EUROPA PRESS) -

El Consolat General dels Estats Units (EUA) a Barcelona i Foment del Treball han creat el programa de beques per a dones emprenedores en els sectors de la salut i la biotecnologia 'Jump startup for women in deeptech. Biotech and healthtech'.

L'han presentat en una roda de premsa aquest divendres la cònsol general dels EUA a Barcelona, Katie Stana; el secretari general de la patronal, David Tornos, i la directora d'innovació de l'organització, Maria Mora.

Tornos ha explicat que el programa és "un nou pas en el suport a l'emprenedoria i la col·laboració" i que obre la possibilitat de fer programes per a sectors específics.

Ha afegit que el pes de les ciències de la salut en l'ecosistema emprenedor de Barcelona va mostrar la necessitat de crear aquest projecte.

Stana, per la seva banda, ha destacat que Catalunya "s'ha posicionat com la regió del sud d'Europa" amb més start-ups a les tecnologies mèdiques i biotecnologia.

Ha assenyalat que l'experiència del programa Academy for Women Entrepreneurs (AWE) --que impulsen totes dues institucions-- els ha "portat a apostar per aquesta iniciativa".

MISSIÓ A BOSTON

Mora ha explicat que el programa inclou una missió empresarial a Boston (Estats Units) que es farà al setembre i que ha de servir per crear connexions i sinergies amb actors clau en els sectors de l'emprenedoria i la salut, a més del suport a l'emprenedoria femenina.

Tornos ha assenyalat que el programa ha de servir per establir "noves sinergies i col·laboracions transatlàntiques" entre tots dos 'hubs' d'emprenedoria en el sector salut.

Mora ha afegit que les participants rebran classes magistrals durant tres mesos centrades en el coneixement legal de les relacions amb altres actors de l'ecosistema, la protecció de la propietat intel·lectual o la captació d'inversions.

També faran un 'demo day' al juliol per presentar els seus projectes i visitaran espais com el Barcelona Supercomputing Center (BSC) i Biocat.

Ha destacat que, per seleccionar les 20 participants, el jurat valorarà la contribució de la start-up en la salut; l'originalitat i creativitat de la proposta; els contactes amb tercers; el nombre de clients actius o futurs, i l'històric de finançament.