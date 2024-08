El cònsol de Xina a Barcelona demana que Espanya digui 'no' als aranzels a cotxes xinesos

EL PRAT DE LLOBREGAT (BARCELONA), 27 ago. (EUROPA PRESS) -

El cònsol general de la República Popular de Xina a Barcelona, Hu Aimin, ha demanat a Espanya votar 'no' als aranzels imposats per la Unió Europea (UE) als vehicles elèctrics, ja que, segons ell, la UE prendrà una decisió definitiva sobre la mesura "abans de novembre".

"Espero que Espanya voti pel 'no', és el meu desig", ha dit aquest dimarts durant la inauguració de la recuperació de la ruta directa entre Barcelona i Shanghái en l'Aeroport de Barcelona-El Prat.

Per Aimin, els aranzels "no només pertorbaran l'estabilitat de la cadena de subministrament i de la indústria global, sinó que també perjudicaran els interessos" dels consumidors europeus.

En declaracions als periodistes després de l'acte, ha dit que la imposició d'aranzels no és "just" i que els avantatges que tenen per produir els cotxes és una pràctica normal del mercat, en les seves paraules.

"Necessitem dir als polítics espanyols que en aquesta guerra d'aranzels tots patiran i algú somriurà per aquesta baralla entre Xina i Europa", ha afegit.