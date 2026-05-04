El cònsol a Tel-Aviv visita l'espanyol de la Flotilla detingut per Israel, que continua en vaga de fam

Els advocats de Saif Abukeshek i Thiago Ávila alerten de l'"abús psicològic i els maltractaments" que pateixen
MADRID, 4 maig (EUROPA PRESS) -
El cònsol d'Espanya a Tel-Aviv ha visitat aquest dilluns l'activista espanyol-palestí Saif Abukeshek, detingut dijous passat en aigües internacionals mentre viatjava a bord de la Flotilla Global Sumud rumb a la Franja de Gaza.
Fonts del Ministeri d'Exteriors han traslladat que el cònsol ha pogut parlar amb ell i comprovar el seu estat de salut i han reiterat que el continuarà visitant "de manera contínua" i estarà "en contacte permanent" amb la seva família.
El departament que dirigeix José Manuel Albares ha recalcat que Abukeshek va ser "detingut il·legalment" per Israel i n'ha tornat a exigir l'alliberament "immediat".
L'activista espanyol Saif Abukeshek i el seu company brasiler Thiago Ávila estaran dos dies més sota custòdia de les forces de seguretat d'Israel, segons ha determinat aquest diumenge un tribunal de la ciutat israeliana d'Ashkelon.
L'ONG Adalah, que s'encarrega de l'assessorament legal dels activistes, ha informat que els fiscals israelians han acusat Abukeshek i Ávila de "col·laborar amb l'enemic en temps de guerra, contactar amb un agent estranger, pertinença a una organització terrorista i transferir béns a una organització terrorista", en referència al moviment islamista palestí Hamas, tot i que no ho han fet de manera formal.
VISITA DE LES ADVOCADES
Precisament, dues advocades de l'organització han visitat aquest dilluns els dos activistes al centre on estan reclosos. Tots dos, segons ha precisat l'entitat en un comunicat, compleixen el sisè dia de vaga de fam després del "segrest il·legal" per part de la Marina israeliana.
Adalah ha alertat "sobre l'abús psicològic i els maltractaments" que pateixen. En el cas concret del brasiler, ha denunciat que l'han sotmès a interrogatoris de fins a 8 hores i l'han amenaçat que seria "assassinat" o "passaria 100 anys a la presó".