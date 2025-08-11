La Conselleria de Territori destaca l'acord de Rodalies en el primer any de la legislatura

BARCELONA 11 ago. (EUROPA PRESS) -
La Conselleria de Territori, Habitatge i Transició Ecològica de la Generalitat ha destacat l'acord per crear Rodalies de Catalunya, que ha de gestionar la part de la xarxa cedida pel Govern, en el primer any de legislatura, informa en un comunicat aquest dilluns.
Ha assenyalat també el pla per sumar 50.000 habitatges de lloguer assequible fins a 2030, de les quals 14.000 han de ser para joves.
Ha assegurat que "l'altre gran acord" del primer any de mandat és l'ampliació i la millora de l'Aeroport de Barcelona, que ha dit que tindrà, textualment, les màximes exigències ambientals.
D'altra banda, el Departament ha explicat que està aplicant un full de ruta amb mesures que "han de servir per garantir la seguretat hídrica" i deixar de dependre de la pluja.
També ha assenyalat que està finalitzant la creació del Parc natural dels Muntanyes de Prades (Tarragona), y que el decret de creació s'hauria d'aprovar a la fi d'aquest any o principis de 2026.