La Conselleria de Justícia i el Banc de Sang i Teixits renoven el seu conveni fins al 2029

BARCELONA 10 des. (EUROPA PRESS) -
La Conselleria de Justícia i Qualitat Democràtica de la Generalitat i el Banc de Sang i Teixits han renovat aquest dimecres el seu conveni per als pròxims quatre anys (amb opció de pròrroga), que estableix el mecanisme de col·laboració per a l'obtenció de teixits humans destinats a l'ús clínic i a la recerca en la sanitat pública.
Aquest acord, que també vincula el Servei Català de Salut, l'Hospital Clínic de Barcelona i el Servei d'Emergències Mèdiques (SEM) té com a objectiu augmentar la donació de teixits, millorar la qualitat dels processos, optimitzar els recursos públics i incrementar els resultats en l'obtenció de teixits, informa el Govern en un comunicat.
El conveni signat aquest dimecres renova el vigent des del 2021, dona continuïtat a la col·laboració entre les parts implicades i té una durada prevista de quatre anys prorrogables a quatre més i, segons les parts, el balanç del conveni anterior és "molt positiu", ja que ha donat els resultats esperats.