La Conselleria d'Interior investigarà el dispositiu de Mossos sobre Puigdemont

El sindicat majoritari de Mossos lamenta que el cos pugui quedar en "ridícul"



BARCELONA, 8 ago. (EUROPA PRESS) -

La Conselleria d'Interior de la Generalitat obrirà una investigació per aclarir per què s'ha perdut la pista de l'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont durant el dipositiu policial que havia de complir l'ordre de detenció emesa pel Tribunal Suprem.

Fonts d'Interior han explicat a Europa Press que la investigació es farà per millorar i per analitzar el dispositiu policial d'aquest dijous i afegeixen que "segurament hi haurà més detencions de col·laboradors en relació a la fugida del president Puigdemont".

CRÍTICA DE SAP-FEPOL

El sindicat majoritari de Mossos, Sap-Fepol, ha dit aquest mateix dijous en un comunicat que "tenint en compte els resultats mostrats fins al moment, són moltes les preguntes" sobre el dispositiu, que perseguia dos objectius principals: garantir la seguretat de la ciutadania i complir una ordre judicial a la detenció.

Encara que asseguren que no volen caure en conclusions precipitades, lamenten que sembli que el cos estigui fent el "ridícul" i demanen que els qui dirigeixen la seguretat a Catalunya assumeixin la seva responsabilitat i donin les explicacions oportunes.

"En cap cas podem entendre que encara ni el conseller d'Interior ni el Director General de la Policia hagin sortit davant de la ciutadania a donar totes i cadascuna de les explicacions necessàries", lamenten, sobretot, després d'activar el 'Pla Gàbia' de Mossos.