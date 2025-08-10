La Conselleria d'Economia destaca el pla Catalunya Lidera i els avenços en finançament en un any

BARCELONA 10 ago. (EUROPA PRESS) -
La Conselleria d'Economia i Finances de la Generalitat ha fet balanç del primer any de legislatura del Govern destacant l'impuls del pla Catalunya Lidera per convertir Catalunya en el motor econòmic d'Espanya, i per establir "les bases del nou model de finançament singular".
També ha destacat aprovar tres suplements de crèdit de 4.000 milions d'euros, simplificar la contractació i engegar els préstecs Emancipació per facilitar l'accés de joves a un habitatge, informa aquest diumenge en un comunicat.
Respecte al pla Catalunya Lidera, mobilitzarà 18.500 milions en els pròxims cinc anys (13.700 de la Generalitat i 4.800 de crèdits de l'ICF), també per ser una zona capdavantera a Europa.
Sobre el finançament, ha dit que s'han creat 200 noves places en l'Agència Tributària de Catalunya (ATC) i s'ha establert el full de ruta del seu creixement per reforçar-la tècnicament i tecnològica.
Ha constatat, a més, l'aprovació de tres suplements de crèdit per valor de 3.936,7 milions, "pactats amb ERC i Comuns".
FISCALITAT
D'entre les mesures fiscals, en destaca rebaixar un punt en el tipus del tram més baix de l'IRPF (del 10,5% al 9,5%) i simplificar l'escala (de nou a vuit trams); en deducció de l'IRPF per lloguer d'habitatge habitual, s'ha apujat l'import de 300 a 500 euros i s'han modificat els requisits d'edat (de 32 a 35 anys) i de renda (de 20.000 a 30.000 euros) per poder-la aplicar.
Hi ha tres noves deduccions, pel lloguer habitual de les víctimes de violència masclista, per l'acolliment de menors, i per les inversions a societats cooperatives agràries i d'habitatge.
CONTRACTACIONS
La Conselleria ha simplificat la contractació amb el decret llei que amplia els llindars perquè departaments i entitats licitin directament obra pública; i afavoreix la participació de les pimes, amb la divisió per lots i el pagament directe de la Generalitat als subcontractistes en cas d'impagament.
Quant als préstecs Emancipació (juntament amb l'ICF i a través de l'Agència de l'Habitatge de Catalunya), sumen 500 milions en cinc anys per ajudar els joves de 18 a 35 anys a pagar l'entrada del seu primer habitatge: la mesura cobreix el 20% del valor de l'immoble, amb un topall de 50.000 euros, amb un 0% d'interès i a retornar una vegada la hipoteca ja estigui pagada.