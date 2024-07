La consellera Mas afirma que hi ha "compromís explícit" del PSOE sobre el preacord ERC-PSC

Assenyala que "cal construir una majoria en el Congrés"



BARCELONA, 31 jul. (EUROPA PRESS) -

La consellera d'Economia i Hisenda de la Generalitat en funcions, Natàlia Mas, ha assegurat que existeix un "compromís explícit" del PSOE per fer efectiu, ha dit, el preacord entre ERC i el PSC per investir el líder dels socialistes a Catalunya, Salvador Illa, com a president de la Generalitat.

En una entrevista aquest dimecres a Catalunya Ràdio recollida per Europa Press, Mas ha assenyalat que "hi ha un compromís de l'executiva federal del PSOE d'impulsar-lo, de fer efectiu aquest acord i després posar això damunt de la taula dels negociadors internacionals".

Sobre la mesura de recaptar el 100% dels impostos a Catalunya que contempla el preacord, ha assenyalat que "cal construir una majoria en el Congrés" i que hi ha altres territoris de l'Estat que no són molts, ha dit--, que pateixen una infrafinanciació crònica com la de Catalunya.

Així, ha detallat, textualment, que el dèficit fiscal fa que no només Catalunya pugui guanyar sobirania, sinó que altres comunitats puguin obtenir guanys: "Evidentment nosaltres no direm això és per a nosaltres i ja està".

En ser preguntada per la calendarització de la mesura, Mas ha instat a "accelerar el procés" i ha afirmat que en la seva experiència ha vist qüestions que s'acceleren de forma ràpida i fàcil.

TRASPÀS "GRADUAL, PERÒ ACCELERAT"

Atès que, en les paraules de Mas, la mesura és un sistema pioner a nivell tributari europeu, es tracta de "un traspàs que ha de ser gradual, però accelerat".

Ha reconegut que la implementació del preacord serà "complexa i laboriosa, com ho ha estat en tots els traspassos de gran importància", i que sempre hi ha bretxes i riscos, textualment.