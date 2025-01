La consellera d'Igualtat, sobre el govern de Trump: "Sembla 'El conte de la serventa'"

BARCELONA 24 gen. (EUROPA PRESS) -

La consellera d'Igualtat i Feminisme, Eva Menor, ha manifestat que cal protegir les normes i avenços conquerits en matèria d'igualtat de gènere en un context d'un clar perill de regressió, en les seves paraules, i ha posat d'exemple la recent victòria de Donald Trump als Estats Units: "Tinc els pèls de punta, sembla 'El conte de la serventa'", en al·lusió al llibre de Margaret Atwood.

Ho ha manifestat en l'obertura de la 'II Jornada sobre feminisme i perspectiva de gènere en el dret: Aplicació del principi d'igualtat en el Dret Civil i Dret Administratiu' celebrada aquest divendres a la seu de l'Il·lustre Col·legi de l'Advocacia de Barcelona (ICAB), en la qual ha dit que cal "desmuntar paraula per paraula el discurs d'odi de l'extrema dreta".

Menor, que ha obert aquesta jornada, ha explicat que el Govern treballa per aconseguir "un gran pacte català per a l'erradicació de les violències masclistes" i ha afegit que la igualtat és un benefici per al conjunt de la societat.

També ha expressat que la Conselleria d'Igualtat posarà el focus en les dades que visibilitzen la desigualtat que pateixen les dones pel mer fet de ser-ho i ha explicat que el president Salvador Illa li va encomanar la tasca de treballar en l'erradicació de la violència masclista, frenar la discriminació, afavorir la conciliació i eliminar la bretxa salarial, entre altres objectius.

Menor ha dit que encara hi ha desigualtat en l'àmbit de la família, de la sanitat --amb investigacions sense perspectiva de gènere-- i en l'educatiu i laboral perquè, malgrat tenir més dones universitàries que mai i amb millors qualificacions, en les seves paraules, "després no participen en llocs de lideratge, en la creació d'empreses ni en la recerca".