La consellera d'Igualtat de Castella-la Manxa denuncia irregularitats en les primàries que va guanyar Sánchez

TOLEDO 12 des. (EUROPA PRESS) -
La consellera d'Igualtat del Govern de Castella-la Manxa i secretària de Política Municipal del Partit Socialista a la comunitat, Sara Simón, ha carregat aquest divendres contra el secretari general, Pedro Sánchez, pels darrers casos de corrupció i assetjament sexual que esquitxen el partit, i ha posat en dubte la legitimitat de les primàries del PSOE en assegurar que es van inflar els censos de votants, almenys a la província de Guadalajara.
Simón ha fet aquestes declaracions a Toledo, preguntada per la reunió d'aquest divendres a Ferraz, en què la direcció ha convocat les responsables d'Igualtat del PSOE per abordar les denúncies internes d'assetjament contra l'exmilitant socialista i exassessor a La Moncloa Francisco Salazar.