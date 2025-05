El conseller Vila creu que l'actuació del PP amb el català "ha de causar perplexitat" a Europa

BARCELONA 28 maig (EUROPA PRESS) -

El conseller de Política Lingüística de la Generalitat, Francesc Xavier Vila, ha criticat aquest dimecres la postura del PP sobre l'oficialitat del català, el basc i el gallec a la Unió Europa (UE) i ha dit que creu que l'actuació dels populars "ha de causar perplexitat" a Europa.

"No recordo un altre cas en el qual un partit hagi negat drets a la seva ciutadania només per regatejos polítics a Madrid", ha dit en una entrevista de Ser Catalunya recollida per Europa Press, en la qual ha expressat que li agradaria que s'avancés cap a un pacte d'estat que deixés enrere les qüestions partidistes, segons ell.

Ha demanat no fer servir les llengües "per qüestions merament partidistes" i s'ha mostrat confiat amb que el català serà oficial a Europa.

MÉS DOCENTS AMB BEQUES A ESTUDIANTS

Preguntat en una altra entrevista de TV3 recollida per Europa Press per la falta de docents per als cursos gratuïts de català per a adults, ha explicat que la seva conselleria farà una campanya de captació de professionals que inclou beques per a estudiants de filologia catalana.

"Continuarem insistint a generar més professionals d'un camp que, com és evident, demana gent que s'animi, gent que vulgui gaudir ensenyant i dinamitzant la llengua", ha dit.