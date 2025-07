El consell del Sabadell es reunirà aquest dimarts per valorar la possible venda de TSB

MADRID 1 jul. (EUROPA PRESS) -

El consell d'administració del Banc Sabadell té previst reunir-se aquest dimarts per valorar la possible venda de TSB després de tancar-se el termini per rebre ofertes vinculants divendres passat, segons han informat fonts del mercat a Europa Press.

Consultada per Europa Press, l'entitat ha declinat fer comentaris sobre aquesta reunió del màxim òrgan de govern del banc.

En aquesta licitació han mostrat el seu interès Santander, que ha presentat una oferta formal que rondaria els 2.300 milions de lliures (2.600 milions d'euros al canvi actual), segons va publicar ahir l'agència britànica 'Reuters', i Barclays, tot i que encara no se sap si finalment ha traslladat una proposta vinculant o no.