El consell del Sabadell es reunirà aquest dimarts per valorar la possible venda de TSB

MADRID 30 juny (EUROPA PRESS) -

El consell d'administració de Banc Sabadell té previst reunir-se aquest dimarts per valorar la possible venda de TSB després de tancar-se divendres passat el termini per rebre ofertes vinculants, segons han informat fonts del mercat a Europa Press.

Consultada per Europa Press, l'entitat ha declinat fer comentaris sobre aquesta reunió del màxim òrgan de govern del banc.

En aquesta licitació hi ha el Santander, que ha presentat una oferta formal que rondaria els 2.300 milions de lliures (2.600 milions d'euros al canvi actual), segons ha publicat aquest dilluns l'agència britànica Reuters. També hi ha mostrat interès Barclays, tot i que no se sap si finalment ha traslladat una proposta vinculant o no.

La reunió de dimarts servirà per valorar l'oferta, o ofertes, que ha rebut el Sabadell per adquirir la seva filial britànica. A més a més, si és favorable a la venda de TSB, haurà de convocar una junta d'accionistes perquè s'aprovi l'operació.

Aquesta desinversió ha irromput enmig de l'opa de BBVA al Sabadell i que fa menys d'una setmana va aconseguir la llum verda del Govern central amb la condició que les dues entitats es mantinguin autònomes jurídicament de tal manera que cada banc vetlli pels seus interessos.

L'opa imposa al Sabadell el deure de passivitat, que implica que el consell d'administració tingui limitades les seves accions per impedir l'èxit de l'operació, excepte si les decisions són aprovades per la junta d'accionistes, que s'ha de convocar amb 30 dies d'antelació.

El conseller delegat del Sabadell, César González-Bueno, ja va avançar que l'entitat planteja tenir la decisió sobre una possible venda de TSB abans del 24 de juliol, la qual cosa implica que el nou pla estratègic per al període 2025-2027, que es presentarà aquell mateix dia coincidint amb la publicació dels seus resultats semestrals, ja podria comptar amb projeccions sobre aquesta operació.