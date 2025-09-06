El Consell de la República presenta el seu Pla de Govern 2025-2027

BARCELONA 6 set. (EUROPA PRESS) -
El Consell de la República Catalana ha presentat aquest dissabte a Pineda de Mar (Barcelona) el seu Pla de Govern 2025-2027 amb l'objectiu de "consolidar-se com a autoritat nacional de referència".
Aquest pla es fonamenta en tres línies estratègiques: l'impuls del coneixement de la nació catalana, l'exercici real de sobiranies i el reconeixement internacional del Consell, informa en un comunicat.
En aquesta línia, ha anunciat l'impuls del Fons Nacional Català com a "estructura clau per a l'exercici de la sobirania financera fos del marc de l'Estat Espanyol", i el Pacte Nacional per al Reconeixement Internacional de la Nació Catalana i la Recuperació de la Història Nacional de Catalunya.
A més, obrirà un procés de recollida de propostes del 10 al 26 de setembre perquè els Consells Locals puguin participar "activament" en el desplegament dels plans anunciats.
JORDI DOMINGO
El president del Consell de la República, Jordi Domingo, ha subratllat que l'entitat "es troba en una posició privilegiada per liderar la reconstrucció estratègica del moviment independentista".
El Consell també ha constituït la comissió mixta de seguiment, valoració i control de comptes i finances.