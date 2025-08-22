El Consell de la República impulsa el Fons Nacional per a la "sobirania financera" de Catalunya

BARCELONA 22 ago. (EUROPA PRESS) -
El president del Consell de la República, Jordi Domingo, ha anunciat aquest divendres que l'entitat treballa en la creació del Fons Nacional Català, una eina de "sobirania financera" per canalitzar recursos econòmics al marge de l'Estat, segons ha anunciat el Consell en un comunicat.
Així ho ha avançat durant la conferència 'De la nació a l'Estat. Exercim units la sobirania per fer efectiva la independència' en el marc de la Universitat Catalana d'Estiu (UCE) en Prada de Conflent (França).
Domingo ha afegit que al setembre presentaran noves iniciatives d'internacionalització del conflicte polític, en les seves paraules, i ha defensat que el Consell de la República és l'única institució que deriva directament del referèndum de l'1-O i de la declaració d'independència de Catalunya del 27 d'octubre de 2017.
Així mateix, ha assegurat que Catalunya va sofrir "un espoli fiscal" rècord en 2024 de 25.655 milions d'euros, l'equivalent al 8,1% del PIB català, segons ha afirmat referint-se a dades de l'Idescat.
"Aquest drenatge sistemàtic de recursos ens condemna a una dependència estructural i ens impedeix desplegar les polítiques que el país necessita", ha afirmat Domingo, que ha insistit que l'Estat espanyol es troba en un procés de descomposició institucional, econòmica i democràtica, textualment.