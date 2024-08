El Consell de la República convoca una concentració per rebre Puigdemont abans del ple

BARCELONA, 7 ago. (EUROPA PRESS) -

El Consell de la República Catalana ha convocat una concentració al Passeig Lluís Companys de Barcelona a les 9.00 del dijous com a "rebuda institucional a Catalunya del 130 president de la Generalitat de Catalunya, Carles Puigdemont", que ha anunciat el seu retorn a Espanya per assistir al ple d'investidura de Salvador Illa (PSC), segons ha informat l'entitat en un comunicat aquest dimecres.

El Consell de la República se sumeixi a Junts, que ha convocat a la mateixa hora una concentració en el passeig Lluís Companys de Barcelona per rebre a Puigdemont, i a l'Associació de Municipis per la Independència (AMI), que el dimarts va instar en un comunicat als més de 700 alcaldes que conformen l'associació a rebre a l'epresident: "Us esperem a tots i a totes en la seva rebuda".

Per la seva banda, Puigdemont ha reiterat aquest dimecres en un vídeo compartit en el seu perfil de la xarxa social X que "ha emrpès el viatge de retorn des de l'exili" i que, en les seves paraules, té i vol estar en el ple d'investidura, malgrat que sobre ell pesa una ordre de detenció vigent, després que el Tribunal Suprem no veiés amnistiable el delicte de malversació.