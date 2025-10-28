El Consell Nacional de Junts valida amb un 93,36% consultar a la militància la seva ruptura amb el PSOE

BARCELONA 28 oct. (EUROPA PRESS) -
El Consell Nacional de Junts, reunit de forma telemàtica aquest dimarts a la tarda en sessió extraordinària, ha validat amb un 93,36% la proposta de la direcció del partit de consultar a la militància la ruptura de l'acord d'investidura amb el PSOE, tal com ja va anunciar en la seva compareixença aquest dilluns l'expresident de la Generalitat i líder del partit, Carles Puigdemont.
La consulta a la militància s'iniciarà aquest dimecres a les 10.00 i finalitzarà el dijous a les 18.00 hores, i està previst que a les 18.30 s'anunciï el resultat de les votacions, informa en un comunicat la formació.
La pregunta a la qual hauran de respondre les bases serà: "Estàs d'acord amb la proposta de la direcció nacional de donar per finalitzat l'acord d'investidura amb el PSOE davant dels reiterats incompliments dels seus compromisos?", i els militants podran respondre a favor, en contra o deixar el seu vot en blanc.