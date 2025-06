El Consell de Ministres deliberarà aquest dimarts sobre l'opa del BBVA i Sabadell

MADRID 24 juny (EUROPA PRESS) -

El Consell de Ministres d'aquest dimarts deliberarà sobre l'opa de BBVA sobre Sabadell abans que expiri el termini de 30 dies naturals que li dona la Llei de Defensa de la Competència, que finalitza el 27 de juny, segons fonts del Ministeri d'Economia, Comerç i Empresa.

L'anàlisi del Govern central es produeix a conseqüència de l'aprovació de l'operació per part de la Comissió Nacional dels Mercats i de la Competència (CNMC) en fase dos i amb compromisos. Aquesta situació va implicar que l'opa passés a estar en mans del ministre d'Economia, Carlos Cuerpo, durant un termini de quinze dies laborables per decidir si l'aprovava o l'elevava al Consell de Ministres.

Després de fer la seva anàlisi i obrir una consulta pública "inèdita" per recaptar l'opinió ciutadana sobre el possible impacte de l'operació en qüestions d'interès general, diferents dels de la competència, com l'ocupació, la inclusió financera o la cohesió territorial, Economia va decidir el 27 de maig elevar-la al Consell de Ministres perquè el govern en conjunt prengui la decisió.

En les últimes intervencions, els dos bancs afectats han abordat la postura que podria prendre el Govern central. El president de Sabadell, Josep Oliu, va exposar dimarts passat en una trobada amb els seus accionistes que l'executiu no pot entrar a valorar qüestions de solvència o competència, però sí que pot posar "altres pegues o condicions" a l'operació que "determinaran, per dir-ho així, les condicions econòmiques que es contemplin al fullet" de l'opa.

Deixa oberta així la porta al fet que es puguin imposar condicions substancials que facin al BBVA modificar la seva oferta als accionistes de Sabadell.

Per la seva banda, el president del BBVA, Carlos Torres, va sostenir dimecres passat que la seva interpretació de la Llei de Defensa de la Competència és que el Govern central pot "mantenir o suavitzar" els compromisos que el banc va pactar amb la CNMC perquè l'opa rebés la seva aprovació.

De fet, va deixar anar la possibilitat de recórrer a la via judicial en cas que l'executiu endureixi aquestes condicions, assenyalant que es podrien portar els dos processos en paral·lel: tirar endavant l'opa i presentar un recurs.

POSSIBLE VENDA DE TSB

No obstant això, dimarts passat el president de Sabadell traslladava als seus accionistes que la història de l'opa depèn ara de "tres capítols": la decisió del Govern central, el que faci el BBVA amb la resolució i la venda de TSB, filial britànica de Sabadell, un element que s'ha afegit a l'equació en els últims dies.

La setmana passada Sabadell confirmava, a través de la CNMV, les informacions sobre l'estudi d'una possible venda de TSB. Explicava que havia rebut manifestacions d'interès no vinculants i que, de moment, no eren ofertes formals. No obstant això, declarava que en el cas de rebre una oferta vinculant, l'analitzaria i que compliria amb totes les obligacions legals, inclòs el deure de passivitat al qual està sotmès per l'opa del BBVA.

Segons fonts financeres, de moment Santander i Barclays són els candidats interessats en aquest negoci britànic, especialitzat al mercat hipotecari, encara que el termini per rebre ofertes es tancarà divendres vinent, 27 de juny.

El president de la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV), Carlos San Basilio, va afirmar ahir des de Santander que "fins ara" no ha observat que Sabadell hagi incomplert el deure de passivitat en l'opa del BBVA per la possible venda de TSB.

Aquest deure de passivitat, inclòs en l'article 28 del reial decret d'opes, limita les decisions que el consell d'administració de Sabadell pot prendre que impedeixin l'èxit de l'opa del BBVA sense l'autorització de la junta d'accionistes. Entre les accions que no poden fer sense aquest vistiplau hi ha el fet d'efectuar o promoure, directament o indirecta, operacions sobre els valors als quals afecti o sobre d'altres, inclosos els actes dirigits a fomentar la compra d'aquests valors.

Sant Basilio va explicar que la CNMV està valorant "com encaixa" l'operació de venda de TSB dins d'aquest deure de passivitat, si és una operació que pot impedir o no l'èxit de l'opa i que, en cas afirmatiu, caldrà que la junta es pronunciï.

"Ho estem analitzant, però amb aquest focus de veure primer fins a quin punt, raonablement, això pot impedir l'èxit i, segon, si està previst que se sancioni a través d'una junta general" que, segons va comentar, és "sobirana". En cas que s'aprovi pels accionistes la venda de TSB, llavors no caldria deure de passivitat.

No obstant això, va deixar clar que, si detecta incompliment del deure passivitat, la CNMV actuaria i que, per tant, si no ho ha fet és perquè, amb la informació que li ha traslladat Sabadell fins ara, no ha observat que hagi passat. "Si nosaltres identifiquem cap comportament que suposa un incompliment del dret de passivitat, doncs actuarem. Si no ho hem fet és perquè fins ara no n'hem trobat", va manifestar Sant Basilio.

Així mateix, va aclarir que, en cas que la junta de Sabadell aprovi una venda de TSB en ple període d'acceptació de l'opa, cabria la possibilitat que el BBVA desistís amb una justificació davant de la CNMV o que, en cas de continuar, s'actualitzés el fullet de l'operació amb la nova informació.

SUSPENSIÓ DE LA COTITZACIÓ

La CNMV ha apostat per suspendre aquest dimarts durant un breu període de temps la cotització del BBVA i el Banc Sabadell per la incertesa que genera la decisió del Govern central sobre l'opa del primer sobre el segon.

Sant Basilio va explicar ahir durant la seva intervenció en el XLII seminari de l'APIE i la Universitat Menéndez Pelayo (UIMP) que el supervisor està en contacte amb el Ministeri d'Economia per conèixer el moment de publicació de la decisió del Govern central.

El president de la CNMV va advocar per una suspensió "tant quirúrgica" com sigui possible de totes dues cotitzacions perquè tot el mercat tingui tota la informació. Així, la suspensió vindria "una mica abans" que el Govern central informi de la seva decisió i s'aixecaria "poc després".

En tot cas, Sant Basilio va indicar que si la comunicació es fa després del tancament del mercat, això tampoc està "exempt de risc", tant per possibles filtracions com elucubracions.

D'aquesta manera, el president de la CNMV es va expressar en la mateixa línia que el president del BBVA, Carlos Torres, que considera que "seria bo" que la decisió no es comuniqués amb el mercat obert "perquè suposa una possible interferència en el bon funcionament dels mercats".

Torres preveu que el període d'acceptació de l'opa sobre el Banc Sabadell comenci el mes de juliol, al mateix temps que advoca per evitar que els accionistes s'hagin de pronunciar el mes d'agost.

El president del banc va recordar aquest dilluns que el període d'acceptació el fixa l'oferent. Segons la llei espanyola, aquest període ha de ser d'un mínim de quinze dies i un màxim de 70 dies. No obstant això, per la legislació nord-americana, caldria un mínim de 30 dies.

"Està en l'interès de tots no allargar més el procés", va explicar Torres, que va apostar per obrir el període d'acceptació "tan aviat com estigui a punt" el procés.

A partir del que decideixi avui el Consell de Ministres, Torres va assenyalar que haurien de passar "algunes setmanes" per obrir el procés, la qual cosa situaria l'inici del període d'acceptació en "intervinguts de juliol".

Preguntat per la possibilitat que els accionistes hagin d'acudir a l'opa el mes d'agost, va indicar que és un "mal escenari per a tots", especialment si coincideix amb el final del període d'acceptació.

"Els accionistes porten esperant més de tretze mesos (...). L'espera no és bona, l'espera és incertesa i un menor dret de propietat", va recalcar ahir el president del BBVA.