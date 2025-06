El Consell de Ministres deliberarà aquest dimarts sobre l'opa del BBVA i Sabadell

MADRID 22 juny (EUROPA PRESS) -

El Consell de Ministres del pròxim dimarts, 24 de juny, deliberarà sobre l'opa del BBVA sobre Sabadell, abans que expiri el termini de 30 dies naturals que li dona la Llei de Defensa de la Competència, que finalitza el 27 de juny, segons fonts del Ministeri d'Economia, Comerç i Empresa.

L'anàlisi del Govern central es produeix a conseqüència de l'aprovació de l'operació per part de la Comissió Nacional dels Mercats i de la Competència (CNMC) en fase dos i amb compromisos. Aquesta situació va implicar que l'opa passava a estar en mans del ministre d'Economia, Carlos Cuerpo, durant un termini de 15 dies laborables per decidir si l'aprovava o, per contra, l'elevava al Consell de Ministres.

Després d'elaborar la seva anàlisi i obrir una consulta pública "inèdita" per recaptar l'opinió ciutadana sobre el possible impacte de l'operació en qüestions d'interès general, diferents dels de la competència, com l'ocupació, la inclusió financera o la cohesió territorial, Economia va decidir el 27 de maig elevar-la al Consell de Ministres perquè el govern en conjunt prengui la seva decisió.

En les seves últimes intervencions, els dos bancs afectats han abordat la postura que podria prendre el Govern central. El president del Sabadell, Josep Oliu, va exposar dimarts passat en una trobada amb els seus accionistes que l'executiu no pot entrar a valorar qüestions de solvència o competència, però sí que pot posar "altres pegues o condicions" a l'operació que "determinaran les condicions econòmiques que es contemplin al fullet" de l'opa.

Deixa oberta així la porta a imposar condicions substancials que facin al BBVA modificar la seva oferta als accionistes del Sabadell.

Per la seva banda, el president del BBVA, Carlos Torres, va sostenir dimecres passat en una entrevista amb 'Onda Cero', que la seva interpretació de la Llei de Defensa de la Competència és que el Govern central pot "mantenir o suavitzar" els compromisos que el banc va pactar amb la CNMC perquè l'opa rebés la seva aprovació.

De fet, va deixar anar la possibilitat de recórrer a la via judicial en cas que l'executiu endureixi aquestes condicions, assenyalant que es podrien portar els dos processos en paral·lel: tirar endavant amb l'opa i presentar un recurs.

CALENDARI DE L'OPA

Aquest passat divendres, Jefferies ha publicat una anàlisi de l'opa que incloïa l'opció que el Govern central estengui el termini d'anàlisi de l'opa 30 dies naturals més si "troba una raó sòlida que li impedeixi completar la seva anàlisi en el termini inicial".

Més enllà de la qüestió del termini, una vegada el Govern central prengui la seva decisió, la pilota de l'opa estarà ja a la teulada del BBVA, que pot acceptar aquestes condicions, canviar l'oferta o fins i tot desistir si considera que l'operació deixa de tenir sentit per als seus accionistes amb els possibles nous requisits.

A més, la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV) completarà i aprovarà el fullet d'acceptació de l'opa, un pas que, segons Jefferies, pot trigar "dies o setmanes" en funció dels canvis que vulgui aplicar el BBVA a la seva oferta. El termini d'acceptació començaria en els cinc dies següents a l'aprovació de la CNMV i pot durar entre 30 i 70 dies.

Així, el calendari de la signatura nord-americana contempla que el termini d'acceptació comenci, o bé el 7 de juliol, o bé un mes després, el 7 d'agost, mentre que la data final de l'opa estaria entre el 25 de setembre o el 28 d'octubre, depenent de la decisió del Govern central i si es produeixen els canvis en l'oferta.