El Consell de Gremis engega una campanya de comunicació per potenciar els oficis

BARCELONA 17 nov. (EUROPA PRESS) -
El Consell de Gremis ha engegat una campanya de comunicació per impulsar el comerç, el turisme i els serveis de proximitat per "reivindicar la professionalitat dels sectors" i potenciar els oficis.
Amb el lema 'Quan hi ha ofici, tot encaixa', la campanya destaca els gremis com "elements vertebradors pels seus valors afegits" com la garantia, la proximitat, el servei, la qualitat, el compromís i la sostenibilitat, informa Consell de Gremis aquest dilluns en un comunicat.
La campanya, que compta amb el suport de l'Ajuntament de Barcelona i la Generalitat de Catalunya, durarà fins a finals d'any i es difondrà a través de canals digitals, xarxes, plataformes i televisió.