El Consell de la Dona de la Zona Franca de Barcelona celebra el seu cinquè aniversari

Sorigué destaca la "aposta decidida" per aconseguir la igualtat d'oportunitats per gènere
BARCELONA, 15 set. (EUROPA PRESS) -
El Consell de la Dona de la Zona Franca de Barcelona ha commemorat aquest dilluns el seu cinquè aniversari, després de la seva creació en 2020, i la seva directora general, Blanca Sorigué, defensa que és "més necessari que mai perquè encara queda molt per fer per a una igualtat real en l'àmbit empresarial".
En un acte en el DFactory Barcelona, que ha reunit a les 26 directives de les empreses que formen part del Consell, Sorigué ha posat en valor l'aposta del Consorci "per treballar per contribuir a aconseguir l'ODS número 5", d'igualtat d'oportunitats per gènere, informa el Consorci de la Zona Franca de Barcelona en un comunicat.
Ha destacat iniciatives com el propi Consell de la Dona ZF, la Barcelona Woman Acceleration Week (BWAW) o el programa Feel the ZF Power, que pretén despertar vocacions en l'àmbit de la indústria 4.0 i les professions STEM, "especialment entre les nenes en etapa escolar entre edats compreses dels 9 als 12 anys".
Sorigué ha defensat que el Consell de la Dona de la Zona Franca "s'ha consolidat com un instrument molt útil i eficaç que, per mitjà del diàleg, la col·laboració i el compromís amb la igualtat d'oportunitats de gènere dins de l'entorn empresarial, ha aconseguit impulsar iniciatives que han permès aconseguir importants avanços".
INTEGRAR TECNOLOGIES
La presidenta del Pacte Mundial de les Nacions Unides a Espanya, Clara Arpa, ha destacat com a repte que les nenes s'interessin per les carreres tech; que les empreses "perdin la por" a integrar tecnologies per fer un món més sostenible; i aconseguir un autèntic nivell d'igualtat.
"Tenim dos objectius immediats que són sortir de Madrid i tenir major presència en la resta dels territoris d'Espanya, i donar-li més importància a les petites i mitjanes empreses perquè són les que menys recursos tenen", ha afegit.
ESPAI DE REFLEXIÓ
El Consell de la Dona de la Zona Franca és un espai de reflexió "on la confiança i la complicitat permeten construir una xarxa de suport i aprenentatge conjunt" amb el compromís d'impulsar polítiques actives per a la igualtat de gènere.
Algunes empreses que formen part són Aigües de Barcelona, Àrea Metropolitana de Barcelona, Akzo Nobel, Cellnex Telecom, Consorci de la Zona Franca, Covestro, Ferrocarrils de la Generalitat, Mercabarna, Nissan Technical Centri Europe, Parc Logístic ZF, Port de Barcelona, SABA, SEAT o Transports Metropolitans de Barcelona, entre altres.