El Consell d'Europa conclou que el percentatge mínim d'ensenyament en castellà contravé la protecció del català

Sentències recents sobre model lingüístic escolar a les CCAA "generen gran preocupació"



MADRID, 24 set. (EUROPA PRESS) -

El Consell d'Europa ha assenyalat que determinar un percentatge mínim d'ensenyament en castellà per a cada centre educatiu, com el mínim del 25% d'hores lectives en castellà a les escoles catalanes, "contravé les obligacions assumides per Espanya en virtut de l'article 8 (Ensenyament) de la Carta Europea de les Llengües Regionals o Minoritàries".

Així ho reflecteix el Comitè d'Experts de la Carta Europea de les Llengües Regionals o Minoritàries del Consell d'Europa en un informe d'avaluació publicat aquest dimarts.

En matèria d'educació, el document, recollit per Europa Press, assenyala que en l'Estat recau la competència d'elaborar una legislació bàsica que proporcioni un marc normatiu general, mentre que en les comunitats autònomes recau la competència d'aprovar lleis educatives que afermin i completin aquest marc a nivell autonòmic.

"En aquest context, les últimes sentències judicials sobre els models lingüístics escolars en les comunitats autònomes generen gran preocupació. Determinar un percentatge mínim d'ensenyament en castellà per a cada centre educatiu contravé les obligacions assumides per Espanya en virtut de l'article 8 de la Carta", conclouen els experts del Consell d'Europa.

Igualment, incideixen que l'Estat també ha de preservar i proporcionar cert nivell de protecció a l'amazigh (a la Ciutat Autònoma de Melilla), aragonès i català (a la Comunitat Autònoma d'Aragó), asturià i gallec [denominat gallec-asturià] (al Principat d'Astúries), català [valencià] (a la Comunitat Autònoma de Múrcia), dariya (a la Ciutat Autònoma de Ceuta), extremeny, fala i portuguès (a la Comunitat Autònoma d'Extremadura), i gallec i lleonès (a la Comunitat Autònoma de Castella i Lleó).

En l'informe d'avaluació, el Comitè d'Experts de la Carta Europea de les Llengües Regionals o Minoritàries del Consell d'Europa conclou que, "si ben Espanya compta amb un sistema ben desenvolupat de protecció i foment de les seves llengües regionals i minoritàries, calen més esforços per satisfer les llacunes existents i complir així les obligacions que li imposa el tractat".