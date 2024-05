El Consell d'Administració d'Imagin nomena Anna Canela nova consellera delegada

BARCELONA, 30 maig (EUROPA PRESS) -

El Comitè de Direcció de CaixaBank ha aprovat el nomenament d'Anna Canela com a consellera d'Imagin i el Consell d'Administració d'Imagin l'ha designada com a consellera delegada, ha explicat l'entitat en un comunicat aquest dijous.

Canela exercia des de fa cinc anys de responsable de 'growth & engagement officer' d'Imagin, i anteriorment va ser responsable de vendes digitals i segments a CaixaBank Digital Business.

Va formar part de la creació d'imaginBank el 2016 i de l'equip que en va dirigir el rellançament com a plataforma digital el 2020 amb la marca Imagin.

Canela assumeix el nou càrrec en substitució de Benjamí Puigdevall, que deixa l'entitat per decisió pròpia per emprendre projectes personals.

La nova consellera delegada és enginyera superior de Camins, Canals i Ports per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC), a més de Master of Science in Business Administration per la RWTH Aachen University - Business School de Dinamarca.