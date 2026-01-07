El consell d'administració del CIRE incorporarà un membre independent

David Zorrakino - Europa Press - Arxiu
BARCELONA 7 gen. (EUROPA PRESS) -
El Govern ha aprovat un decret que modifica els Estatuts del Centre d'Iniciatives per a la Reinserció (CIRE) per adaptar la composició del seu consell d'administració, que incorporarà un membre independent, ha informat el Govern en un comunicat després del Consell Executiu d'aquest dimecres.
L'objectiu de la incorporació d'una persona experta independent al màxim òrgan col·legiat del govern del CIRE és garantir que almenys un 10% dels seus membres siguin independents de l'administració, d'acord amb l'estratègia de transformació i millora dels serveis públics impulsada pel Govern.
En concret, el nou membre independent formarà part de les vocalies en representació de l'àmbit de l'execució penal i aportarà experiència en matèria de reinserció.