El consell d'administració de Banc Sabadell es reuneix aquest dilluns per valorar l'oferta de BBVA

Ha de decidir si accepta o rebutja l'oferta, o si reclama una millora

BARCELONA, 6 maig (EUROPA PRESS) -

El consell d'administració de Banc Sabadell es reunirà durant aquest dilluns per valorar l'oferta de fusió per absorció presentada per BBVA, han explicat fonts coneixedores a Europa Press.

El banc ha de decidir si accepta l'oferta presentada, si la rebutja o si obre negociacions i reclama una millora de les condicions ofertes, segons avança 'La Vanguardia'.

BBVA va anunciar el passat 30 d'abril a la Comissió Nacional del Mercat de Valors que havia presentat una oferta de fusió per absorció a l'entitat liderada per Josep Oliu.

L'oferta proposa el bescanvi d'una acció de nova emissió de BBVA per cada 4,83 accions de Banc Sabadell, la qual cosa suposa una prima del 30% respecte al valor borsari de tancament del passat 29 d'abril.

OFERTA

L'oferta presentada concreta que es proposaria la incorporació com a consellers no executius al Consell d'Administració de BBVA de tres membres de l'actual Consell d'Administració de Banc Sabadell, triats de comú acord entre ambdues parts.

A més, l'entitat resultant mantindria l'actual seu de Banc Sabadell a Sant Cugat del Vallès (Barcelona) com una de les seus operatives de la marca BBVA.

De totes maneres, "es podria mantenir la utilització de la marca Banc Sabadell, de manera conjunta amb la marca BBVA, en aquelles regions o negocis en les quals pugui tenir un interès comercial rellevant".

En quant a possibles ajustos de plantilla, BBVA va indicar que "en la integració de les plantilles es respectarien en tot cas els principis de competència professional i mèrit, sense l'adopció de mesures traumàtiques o que afectin singularment als empleats amb origen en una de les dues entitats".