El consell d'administració de Banc Sabadell rebutja la nova oferta de BBVA

BARCELONA 30 set. (EUROPA PRESS) -
El consell d'administració de Banc Sabadell ha refusat la nova oferta de BBVA en el marc de l'oferta pública d'adquisició (OPA), informa el banc català en la documentació remesa a la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV) aquest dimarts.
El Consell ha considerat que la nova oferta, que contempla una millora del 10% i la modificació de la contraprestació perquè passi a ser enterament en accions, "infravalora el Sabadell i destrueix valor per als seus accionistes".
Així mateix, ha destacat que els accionistes que contemplin acceptar l'oferta "s'enfronten a riscos i incerteses importants en cas d'una posterior oferta obligatòria en efectiu".