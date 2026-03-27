El Conselh Generau d'Aran (Lleida) aprova els pressupostos per 2026, amb 49 milions d'euros

Sanitat és la partida més important, amb 1,6 milions més
LLEIDA, 27 març (EUROPA PRESS) -
El ple del Conselh Generau d'Aran (Lleida) ha aprovat els pressupostos de la màxima institució de la Val d'Aran amb una quantitat de 49 milions d'euros durant una sessió extraordinària aquest divendres, informa l'organisme en un comunicat.
La síndica d'Aran, Maria Vergés, ha afirmat que aquest pressupost respon a la voluntat del Govern de l'Aran de consolidar els serveis públics al territori a través del desplegament de l'autogovern aranès.
També ha afegit que estan "a l'espera" de l'aprovació dels Pressupostos de la Generalitat per incorporar les partides referents a la millora dels traspassos i avanços que hi hagi respecte al nou model de finançament.
SANITAT I TERRITORI
La partida econòmica més important del text és l'assignada al Departament de Salut i Benestar, amb 23.951.000 euros, un increment d'1,6 milions per contractar professionals i per a l'atenció farmacològica, entre altres, especialment la derivada de l'atenció oncològica, ha detallat el Conselh Generau.
Respecte a l'àmbit de Territori, Ramaderia i Medi Ambient, els pressupostos mantenen les ajudes per al bestiar no retornat i el desaparegut per la convivència amb grans carnívors, i s'ha previst també una partida de 40.000 euros per impulsar els treballs forestals en el centre logístic de biomassa situat a Les (Lleida).
ALTRES PARTIDES
Respecte al turisme, la partida passa pel compliment del conveni amb l'Agència de Turisme de Catalunya, amb una dotació de 22.000 euros, i la destinada al conveni entre Baquèira i el Conselh per a la promoció turística a Tolosa de Llenguadoc, a França, i a Madrid, per 25.000 euros cadascuna.
L'organisme també ha destacat la partida de 50.000 euros per al Pla de Gestió del Paisatge i Protecció dels Pobles i la partida corresponent al conveni amb el Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic per a l'impuls de la innovació.