El Congrés vota un pla del PSOE per dissenyar habitatge assequible a Europa i reconèixer zones tenses a la UE

MADRID 8 des. (EUROPA PRESS) -

El PSOE defensarà aquest dilluns al Congrés una iniciativa amb la qual proposa impulsar un pla europeu d'habitatge assequible i el reconeixement de zones tenses als estats de la Unió Europea.

En concret, abanderarà una proposta de llei a la Comissió Mixta per a la Unió Europea amb aquest propòsit. En la proposta, el grup socialista esgrimeix que en els últims anys s'observa un encariment "exorbitant" del preu de l'habitatge en diferents ciutats dels 27 estats membres.

Des del 2014 el preu de l'habitatge s'ha encarit un 58% de mitjana als estats membres de la UE. Alguns exemples de l'encariment de l'habitatge són Hongria (248%), Lituània (151%), Letònia (133%), Portugal (130%), Irlanda (120%), Holanda (103%) o Espanya (67%).

Segons el parer dels socialistes, aquest augment de preus està construint un "mur infranquejable" a un bé "fonamental" per a nombroses persones que observen amb "frustració i empipament" la impossibilitat de desenvolupar un projecte de vida digne a causa de la impossibilitat d'accedir-hi.

Per tot això, el PSOE insta a seguir compartint a Europa la problemàtica relacionada amb l'accés a l'habitatge en diferents zones d'Espanya i les repercussions en el benestar de la ciutadania.

Així mateix, suggereix impulsar a la UE el reconeixement de l'emergència habitacional que es pateix en diferents zones dels estats membres. Finalment, la proposta planteja reconèixer zones tenses a nivell europeu que estableixin un conjunt de mesures i recursos suficients, així com, quan sigui competencialment possible, normes específiques amb obligacions jurídiques, per resoldre els desequilibris, amb el principi prioritari del benestar de la ciutadania.